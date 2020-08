Lowongan Kerja BUMN Paling Baru 2020: Berikut Ini Syarat dan Kualifikasi yang Harus Dipenuhi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF membuka lowongan pekerjaan terbaru untuk 4 posisi.

Perlu diketahui, PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), atau SMF merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan, yang didirikan untuk mewujudkan salah satu program pemerintah dalam penyediaan rumah untuk kesejahteraan masyarakat.

Terkait lowongan pekerjaan di perusahaan pelat merah ini, ditujukan bagi lulusan minimal pendidikan S1.

Mengutip laman resmi perusahaan, Rabu (19/8/2020), keempat posisi itu yakni staf pengembangan produk, management information system, IT auditor, dan IT planning and business analyst.

• KATALOG PROMO JSM ALFAMART 20-23 Agustus 2020 Buruan Diskon Beras Susu hingga Detergen Hanya 4 Hari!

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengirim CV ke email resmi perusahaan yakni recruitment@smfindonesia.co.id.

Kemudian isi data diri melalui www.e-recruitment.smfindonesia.co.id.

Berikut posisi dan syaratnya:

1. Staf Pengembangan Produk

Kualifikasi:

- Pendidikan minimal S1