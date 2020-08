Jenderal TNI Andika Perkasa Berikan Puluhan Alat Fitness untuk Prajurit Kodam XII Tanjungpura

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Guna menambah kebugaran prajurit TNI AD, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan bantuan peralatan pendidikan/pembinaan jasmani TNI AD berupa alat Fitness kepada Kodam XII Tanjungpura.

Peralatan ini dikirim langsung dari Jakarta menggunakan KM Titanium, yang selanjutnya melaksanakan bongkar muat di Pelabuhan Dwikora, Pontianak.

Kepala Penerangan Kodam XII/Tpr, Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe, S.Sos. menjelaskan Kodam XII/Tpr menerima sebanyak 100 koli terdiri paket yang dari 31 item peralatan pendidikan/ pembinaan jasmani TNI AD berupa alat fitness dukungan dari Kasad.

" Dengan peralatan ini, diharapkan dapat menjadikan prajurit Kodam XII/Tpr tetap sehat dan bugar sehingga dapat mendukung tugas pokok,"ujar Kolonel Infantri Aulia Fahmi Dalimunthe. Kamis (20/8/2020)

Ia memaparkan Peralatan Pendidikan/pembinaan jasmani TNI AD berupa alat fitness ini, meliputi Smith Machine 1 Unit, Prechor Curl 1 Unit, Adjustable Bench 2 Unit, Dumbble Rack 1 Unit, Multi Ab Bench 1 Unit, Utility Bench 1 Unit, Weight Plate Tree 1 Unit, Biceps Curl 1 Unit, Leg Extensions 1 Unit, Seated Leg Press 1 Unit, Shoulder Press 1 Unit, Ab/Back Extension 1 Unit, Low Row 1 Unit, Lateral Raise 1 Unit, Crossover Cables 1 Unit, Pulldown/ Mid Row 1 Unit, Multi Press 1 Unit, Pee Fly/Rear Delt 1 Unit, Curve Treadmill 2 Unit, Spinning Bike 4 Unit.

Beban kode IF3WS-160 LBS 28 Set, kode PLWS-170LBS 6 Set, kode IF Free 5 LBS 1 Unit, kode IF Free 10 LBS 1 Unit. Cover alat series IF meliputi IF93SH01 3 Box, IF93SH02 3 Box, IF93SH03 1 Box. Sedangkan Aksesoris berupa Dummbel Set 2,5 s.d 30 Kg 1 Peti, Weight Plate 5 s.d 20 Kg 280 Kg, Weight Plate 5 Kg 4 Pcs, Weight Plate 10 Kg 4 Psc, Weight Plate 15 Kg 8 Pcs, Weight Plate 20 Kg 1 Pcs, Ez Curl bar 1 Pcs, Rubber Floor 312 Pcs, Single handle 2 Pcs, Triceps Rope 1 Pcs, Triceps Handle 1 Pcs, Pulldown handle 1 Pcs, Sarung tangan 35 Set, Slep Gym 25 Set, Belt Gym 14 Pcs.

"Dukungan ini dimaksudkan untuk membentuk prajurit-prajurit Kodam XII/Tpr yang selalu bugar dan memiliki fisik prima, jiwa yang sehat dan etos kerja yang tinggi," tutupnya.