PUTUS dari Bastian Steel, Unggahan Shafa Harris Jadi Sorotan, Posting Foto Tato di Paha. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Putus dari Bastian Steel, Shafa Harris mengunggah potret tato di Instagram pribadinya @shafaharris, Minggu (16/8/2020).

Dari pantauan Grid.ID di Instagram Shafa Harris, mantan kekasih Bastian Steel itu memperlihatkan sebuah tato bertuliskan 'not yours' atau dalam Bahasa Indonesia berarti 'bukan milikmu'.

Tato itu sendiri berada di bagian paha seorang wanita.

Instagram @shafaharris Postingan Shafa Harris di Instagram pribadinya

Namun, dalam unggahan berikutnya, putri Sarita Abdul Mukti dan Faisal Harris tersebut mengatakan bahwa tato tersebut bukan miliknya.

"Hahaha it's not my tatto," tulis Shafa Harris.

Instagram @shafaharris Postingan Shafa Harris di Instagram pribadinya

Shafa Harris sendiri sudah mengonfirmasi kebenaran putusnya hubungan dengan Bastian Steel.

Sebelumnya, kabar putusnya Bastian dan Shafa terungkap dari unggahan sang pelantun lagu 'Gadisku' itu.

Mantan personel Coboy Junior itu mengatakan bahwa dirinya kembali menjomblo.

"Bastian kembali jomblo sayang semua," tulis Bastian Steel.

Bastian Steel pun menyerahkan semua permasalahannya dengan Shafa Harris kepada Tuhan.

"Biar Tuhan atur semua, aku percaya Engkau selalu," tutup Bastian Steel terkait putusnya hubungan dengan Shafa Harris.

