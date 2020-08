Promo Kemerdekaan Harga Murah KFC, Starbuck, MCD, Chatime, Hokben, Ichiban Sushi & Richeese Factory

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Memperingati Hari Kemerdekaan ke-75 RI, berbagai outlet seperti KFC, Starbucks, MCD, Richeese, Ichiban Sushi, HokBen, hingga Chatime menawarkan promo menarik.

Melansir dari Tribunnews, promo tersebut bisa Anda dapatkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada setiap outlet.

1. RICHEESE FACTORY

Richeese menawarkan promo untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia dengan Combo yang lengkap.

Dengan harga mulai dari Rp. 27.273,- Anda sudah bisa mendapatkan Paket Nasi, Fire Chicken dan Fruitarian Tea serta ditutup dengan Richoco Ice Cream Cup.

Selain itu, Anda juga bisa menambah menu lain, seperti Fire Burst, Potato Pompom, atau Richoco Ice Cream Cup.

Promo ini akan berlaku mulai 17 Agustus 2020, mulai pukul 10.00 s.d 17.00 WIB.

Promo ini hanya berlaku Dine In, Take Away dan Drive Thru dan tidak berlaku untuk Delivery dan pemesanan via aplikasi online.

*) Syarat & Ketentuan:

- Berlaku di seluruh outlet RF yang tersedia mesin ice cream.