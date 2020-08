KABAR TERBARU BLACKPINK - Jennie Rose Jisoo Lisa BLACKPINK Siap Luncurkan Lagu Bersama Selena Gomez

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ada kabar terbaru bagi penggemar girl grup yang berasal dari Korea Selatan BLACKPINK.

Girl grup asal Korsel ini menempati posisi empat daftar penyanyi dengan subcribers terbanyak di Youtube.

Tentu ini ada korelasinya dengan para penggemar yang selalu menanti-nantikan kabar terbaru dan lagu-lagu terbaru dari BLACKPINK.

Agensi yang menaungi BLACKPINK, YG Entertainment mengumumkan pada 16 Agustus 2020, pukul 9 pagi waktu Korea, subscriber BLACKPINK telah mencapai 44 juta di kanal YouTube resmi mereka.

Itu artinya jumlah tersebut melampaui subscribers rapper AS Eminem yang memiliki 43,9 juta subscribers.

Dengan 44 juta subscribers, kini BLACKPINK berada di urutan keempat setelah Justin Bieber (56 juta subscribers), DJ Marshmallow (47,7 jutasubscribers), dan Ed Sheeran (45,2 juta subscribers).

BLACKPINK meraup 44 juta subscribers dalam empat tahun setelah debut dan 1,5 tahun setelah menggelar konser di AS.

Girl group tersebut tampaknya mendapatkan 100.000 subscribers baru setelah comeback dengan singel "How You Like That".

Sebelumnya, BLACKPINK menjadi artis K-pop dengan subscribers paling banyak di YouTube.

Pada bulan Juli lalu, Jennie, Rose, Jisoo, dan Lisa menjadi penyanyi wanita dengan subscriber paling banyak, mengalahkan Ariana Grande, Taylor Swift, Katy Pary, dan Rihanna.