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Hasil Sevilla vs Man United: MU Tersingkir, Sevilla Tunggu Hasil Inter vs Shaktar Donetsk

Adapun gol Manchester United dicetak Bruno Fernandes pada menit 9 melalui titik putih.

zoom-inlihat foto Hasil Sevilla vs Man United: MU Tersingkir, Sevilla Tunggu Hasil Inter vs Shaktar Donetsk
WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP
Penyerang Sevilla Maroko, Youssef En-Nesyri (kiri) merayakan gol dengan gelandang Sevilla Argentina Lucas Ocampos selama pertandingan sepak bola babak 16 besar Liga Eropa UEFA antara Sevilla FC dan AS Roma di MSV Arena pada 6 Agustus 2020 di Duisburg. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Laga Sevilla vs Man Utd berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Sevilla.

Hasil ini membuat Manchester United tersingkir dari Liga Eropa dan memupus harapan meraih juara.

Sementara Sevilla yang melaju ke final, masih harus menungu hasil laga Inter vs Shaktar Donetsk untuk memastikan lawan.

Gol kemenangan Sevilla dicetak Luuk de Jong pada menit 78.

Sebelumnya, Suso berhasil membuat skor imbang 1-1 pada menit 26.

Adapun gol Manchester United dicetak Bruno Fernandes pada menit 9 melalui titik putih.

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Manchester United melawan Sevilla dalam laga semifinal Liga Europa di Stadion Koeln.

Dikutip BolaSport.com dari situs resmi UEFA, Manchester United sebenarnya tampil lebih mendominasi.

Dari segi peluang, Man United memiliki 20 dengan 8 menuju ke gawang.

Adapun Sevilla mempunyai 9 kesempatan yang 3 di antaranya mengarah tepat sasaran.

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Editor: Nasaruddin
Sumber: BolaSport.com
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