Liga Eropa
Hasil Sevilla vs Man United: MU Tersingkir, Sevilla Tunggu Hasil Inter vs Shaktar Donetsk
Adapun gol Manchester United dicetak Bruno Fernandes pada menit 9 melalui titik putih.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Laga Sevilla vs Man Utd berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Sevilla.
Hasil ini membuat Manchester United tersingkir dari Liga Eropa dan memupus harapan meraih juara.
Sementara Sevilla yang melaju ke final, masih harus menungu hasil laga Inter vs Shaktar Donetsk untuk memastikan lawan.
Gol kemenangan Sevilla dicetak Luuk de Jong pada menit 78.
Sebelumnya, Suso berhasil membuat skor imbang 1-1 pada menit 26.
Adapun gol Manchester United dicetak Bruno Fernandes pada menit 9 melalui titik putih.
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Manchester United melawan Sevilla dalam laga semifinal Liga Europa di Stadion Koeln.
Dikutip BolaSport.com dari situs resmi UEFA, Manchester United sebenarnya tampil lebih mendominasi.
Dari segi peluang, Man United memiliki 20 dengan 8 menuju ke gawang.
Adapun Sevilla mempunyai 9 kesempatan yang 3 di antaranya mengarah tepat sasaran.
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