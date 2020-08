Sampaikan Makna dari Tema RAT Ke XXXI BKCU Kalimantan, Pastikan Credit Union Bermanfaat Bagi Anggota

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Panitia Rapat Anggota Tahunan (RAT) XXXI Puskopdit Badan Koordinasi Credit Union (BKCU) Kalimantan, Marselus Sunardi menyampaikan makna dari tema RAT kali ini.

Dalam RAT tahun buku 2019, mengusung tema "Optimizing The Benefits of Credit Union Through Good Governance and Community Empowerment".

"Tema yang kami ambil adalah optimalisasi manfaat kredit union melalui tata kelola CU yang sehat dan pemberdayaan komonitas," ujarnya saat ditemui Tribun Pontianak di Q Hall Qubu Resort, Kubu Raya, Sabtu (15/8/2020).

Menurut Marselus Sunardi, dalam mendirikan Credit Union tidak hanya sekadar membuat kelembagaannya saja. Namun, tentunya harus memastikan agar Credit Union tersebut benar-benar bermanfaat kepada anggota serta untuk kehidupan yang lebih baik.

"Sesuai dengan misi Credit Union meningkatkan kualitas kehidupan anggota. Supaya manfaat dapat diterima seluruh anggota, mutlak syaratnya ada 2 yaitu lakukan tata kelola CU yang sehat serta memberdayakan komonitas dan anggota. Sehingga dapat membentuk kelompok-kelompok usaha yang produktif," tuturnya.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) XXXI Puskopdit Badan Koordinasi Credit Union (BKCU) Kalimantan, di Q Hall Qubu Resort, Kubu Raya, Sabtu (15/8/2020). (TRIBUNPONTIANAK/SEPTI DWISABRINA)

Selain itu, Marselus Sunardi berpesan, kepada para anggota yang ingin meningkatkan kapasitas potensi dirinya serta menambah pendapatan perekonomian keluarga, agar senantiasa tetap semangat dan terus berusaha.

"Selain usaha itu dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Usaha juga bisa digunakan untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam ber CU," ungkapnya.

Adapun misi Credit Union yakni memperkuat gerakan Credit Union melalui tata kelola yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas anggota secara berkelanjutan.

Kemudian memiliki visi, menjadi gerakan Credit Union Nusantara berbasis komunitas yang terintegrasi, tangguh, dan berkelanjutan. (*)