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Live Streaming Gratis Manchester City Vs Lyon di SCTV Jam 02.00 WIB, Siap-siap Hadapi Bayern Munchen

Manchester City berhasil lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Real Madrid dengan agregat skor 4-2 di babak 16 besar.

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TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Prediksi Susunan Pemain Manchester City Vs Lyon pada laga perempat final Liga Champions 2019-2020, Minggu (16/8/2020) dini hari WIB. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Laga Manchester City kontra Olympique Lyon menutup pertandingan perempat final Liga Champions 2019-2020.

Pemenang Manchester City versus Olympique Lyon melengkapi semifinalis Liga Champions musim ini bersama Paris Saint-Germain (PSG), dua wakil Bundesliga Jerman, RB Leipzig dan Bayern Munchen.

Laga City kontra Lyon berlangsung di tempat netral, Stadion Jose Alvalade, Lisbon, Minggu (16/8/2020) mulai pukul 02.00 WIB.

Wasit asal Belanda, Danny Makkelie, akan bertugas memimpin jalannya pertandingan.

Daftar TV Live Streaming Lyon Vs Manchester City Tonton di SCTV! Starting Line Up Man City Vs Lyon

Manchester City berhasil lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Real Madrid dengan agregat skor 4-2 di babak 16 besar.

Sedangkan Lyon sukses menumbangkan Juventus dengan agregat sama kuat 2-2, namun unggul gol tandang.

Pemenang di laga ini nantinya bakal berhadapan dengan Bayern Muenchen.

Bayern Muenchen sudah lebih dulu mendapatkan tiket semifinal seusai mengalahkan Barcelona dengan skor telak 8-2.

Kick-off pertandingan antara Manchester City dan Lyon pukul 02.00 WIB, disiarkan secara langsung oleh SCTV dan vidio.com.

Perkiraan Pemain Manchester City Vs Lyon:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodrigo, Gundogan; Mahrez, Jesus, Sterling.

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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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