Soal & Jawaban TVRI Kelas 1-3 SD Jumat 14 Agustus 2020, Belajar dari Rumah TVRI Kelas 1 2 3 SD

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan tayangan Program Belajar dari Rumah (BDR) di TVRI untuk siswa SD kelas 1-3, Jumat 14 Agustus 2020.

Materi pelajaran Cinta Tanah Air, Peduli Lingkungan, dan Sayang Keluarga.

Tayangank akan disiarkan langsung di saluran televisi TVRI pada pukul 08.30 – 09.00 WIB.

Lewat tayangan ini, siswa diharapkan bisa memahami isi tayangan dan menyampaikan gagasan secara lisan, serta menulis beberapa kalimat dan menyuntingnya.

• Soal dan Jawaban TVRI Jumat 14 Agustus 2020 Kelas 4-6 SD, Belajar dari Rumah Tentang Sejarah Pramuka

Panduan Bagi Orangtua

Berikut ini panduan bagi orangtua murid di rumah untuk bisa terus mengawasi anak-anaknya dalam mengikuti dan menyaksikan tayangan program Belajar dari Rumah TVRI:

1. Pandulah anak untuk menyimak dengan baik tayangan yang ditampilkan.

2. Dengan menyimak tayangan bersama anak, orang tua diharapkan ikut memahami materi yang disampaikan.

3. Perhatikan apakah anak memahami tugas yang disampaikan dalam tayangan.

4. Pandulah anak untuk mengerjakan tugas tersebut.

5. Berdiskusilah dengan guru jika anak membutuhkan bimbingan lebih lanjut.

Soal dan Jawaban Kelas 1-3 SD

Disclaimer: artikel ini hanya digunakan oleh orangtua untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka. Artinya, jawaban tidak terpaku seperti berikut.

1. Mengapa kita harus bangga pada Bendera Merah Putih?

Jawaban:

Bendera merah putih merupakan bendera kebangsaan Indonesia.

Melambangkan negara Indonesia berani dan suci.

Bendera Merah Putih bisa berkibar lewat perjuangan para pahlawan dan pejuang.

Selain itu, bendera juga menjadi simbol negara.

Oleh karena itu kita harus bangga pada Bendera Merah Putih.

2. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan?

Jawaban:

Kita bisa mencintai lingkungan dengan turut merawatnya.

Contohnya dengan melakukan hal-hal berikut ini:

- Membuang sampah pada tempatnya

- Membersihkan lingkungan secara rutin

- Menghemat pemakaian air bersih di rumah

- Tidak merusak tanaman di sekitar

- Menanam kembali hutan yang gundul

- Mengurangi pembuangan plastik

3. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menyayangi keluarga?

Jawaban:

Kita bisa menyayangi keluarga dengan berbagai macam.

Misalnya dengan sopan kepada orang yang lebih tua.

Rajin belajar dan beribadah.

Saling menghargai terutama kepada yang lebih tua.

Membantu orangtua di rumah.

Disclaimer: artikel ini hanya digunakan oleh orangtua untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka. Artinya, jawaban tidak terpaku seperti berikut.

Jadwal Belajar dari Rumah TVRI Jumat 14 Agustus 2020

08.00 - 08.30 WIB: PAUD

Jalan Sesama: Tumbuhan Tumbuh

08.30 – 09.00 WIB: SD Kelas 1-3

Cinta Tanah Air, Peduli Lingkungan dan Sayang Keluarga

09.00 - 09.30 WIB: SD Kelas 4-6

Sejarah Pramuka

09.30-10.00 WIB: SMP

Hari Pramuka: Perjuangan

10:00 – 10.05 WIB Let's Learn English

Lesson 10: Come over to my place (Datang ke tempatku)

10.05-10.30 WIB: SMA/SMK

Film Pramuka Penggalang: Sang Pratama

10.30-11.00 WIB: Keluarga Indonesia

Menanamkan Nilai-nilai Baik pada Anak

LINK live streaming TVRI Belajar di Rumah:

1. Vidio Klik Link>>>

2. MeTube Klik Link>>>

3. TVRI Klik Link>>>

4. UseeTV Klik Link>>>

5. TVRI (2) Klik Link>>>

6. TV Bersama Klik Link>>>