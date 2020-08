PROMO PHD Pizza Hut Delivery Terbaru Agustus 2020, 2 Pizza Regular HEBOH Double Box Cuma Rp 99 Ribu!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pizza Hut Delivery (PHD) yang kerap dikenal sebagai konsep baru dari Pizza Hut yang terfokus dalam delivery atau pesan antar dan take away atau pesan bawa.

Menemani aktifitasmu tak ada salahnya untuk mengintip promo seru dari PHD.

Pas banget bagi kamu pecinta menu Pizza Hut jangan lewatkan promo-promo serunya.

Sayang sekali jika kamu lewatkan gurihnya menu-menu PHD ini.

Berikut adalah sejumlah menu PHD yang bisa kamu nikmati untuk menemani aktifitasmu dilansir dari laman resmi phd.co.id dan instagram @phd_id, Kamis (14/8/2020):

Promo 2 Pizza Regular HEBOH Double Box cuma 99 Ribu

Ngerasa harimu gitu2 aja? Kayaknya butuh yang heboh deh!

Nih mimin kasih yang heboh, gak bikin kantong bolong!

2 Pizza Regular HEBOH Double Box cuma 99ribu! Tersedia 3 pilihan topping super enak Cheese Frank, Beef BBQ dan Honey Mustard yang bikin harimu jadi lebih heboh!

Menu ini hanya berlaku untuk pemesanan Take away ya, bisa pesan lewat aplikasi Pizza Hut Indonesia atau website www.phd.co.id dan pilih layanan Take away.