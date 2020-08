Pengajuan Pembuatan Paspor Menurun, Tessar: Rata-rata 10 Sampai 11 Orang Per Hari

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang, Tessar Bayu Setyaji saat diwawancarai wartwan. Kamis (13/8/2020).

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang, Tessar Bayu Setyaji ungkap terjadi penurunan jumlah pengajuan pembuatan paspor di Kota Singkawang. Meskipun, telah ada pengurangan kuota untuk penerbitan paspor dari sebelumnya pada keadaan normal sebanyak 120 kuota paspor per hari, kini hanya 60 kuota paspor per hari dimasa Covid-19.

"Hanya saja belum pernah ada sampai 60, rata-rata hanya 10 hingga 11 orang per hari yang mengajukan pembuatan paspor," ungkap Tessar kepada wartawan, Kamis (13/8/2020).

Sebelumnya, ia menuturkan pengurangan jumlah kuota penerbitan paspor dari 120 menjadi 60, merupakan upaya pencegahan penularan Covid-19, sehingga dengan pengurangan jumlah kuota, diharapkan tidak menyebabkan perkumpulan orang.

Namun, akibat dari berberapa negara yang tidak memberikan izin untuk orang luar untuk masuk ke negaranya dimasa Covid-19 ini, menyebabkan pengurangan jumlah permintaan pembuatan paspor.

"Karena akses untuk memasuki negara-negara luar masih ada yang menutup akibat Covid-19," jelasnya.

Meskipun demikian, Pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang terus meningkatkan. Berberapa waktu lalu Tessar telah luncurkan berberapa program dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak mengajukan paspor.

Salah satunya adalah more than two minutes (MTTM), dimana proses pemeriksaan berkas pengajuan paspor memakan waktu kurang dari dua menit.

Hal tersebut merupakan komitmen mereka untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang mengajukan paspor.

"Pemeriksaan berkas lebih dari dua menit, langsung kami berikan paspor gratis, hari itu juga jadi," ujarnya.

Bahkan, lebih dari itu, apabila masyarakat mengantri hingga lebih dari dua jam didalam kantor imigrasi, akan diberikan kompensasi berupa uang transportasi lokal di wilayah Kota Singkawang.

Tak sampai disitu, ia menuturkan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang juga membantu masyarakat pedalaman yang berada di perbatasan untuk memiliki paspor.

Dari penuturannya, petugas Kantor Imigrasi Singkawang akan mendatangi masyarakat di pelosok perbatasan yang tidak bisa datang ke Kantor Imigrasi untuk membuat paspor.

"Petugas kami akan berangkat ke tempat-tempat terpencil atau perbatasan dengan armada dan sumber daya manusia (SDM) yang ada, kita akan datang ke rumahnya atau wilayahnya," ungkapnya.

Lanjutnya, Ia menuturkan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang juga mendorong iklim wisata di Kota Singkawang dapat kembali menguat melalui inovasi pemberian paspor melalui pergelaran budaya Tidayu dan NKRI (Beti).

"Bikin paspor ke Singkawang sekaligus menikmati wisata di Kota Singkawang," tukasnya. (*)