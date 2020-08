LIVE HASIL Liga Champions Perempat Final di Portugal! Ada Barcelona, Man City, PSG dan Bayern Munich

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ketahui hasil laga Perempat final Liga Champions Eropa musim 2019-2020 via link live score di bagian akhir artikel.

Kamu juga bisa menyaksikan siaran langsung pertandingan Liga Champions di SCTV.

Adapun laga perempat final adalah Atalanta Bergamo vs Paris Saint-Germain, RB Leipzig vs Atletico Madrid, Barcelona vs Bayern Munchen dan Manchester City vs Olympique Lyonnais.

Jadwal Lengkap

Perebutan trofi Liga Champions Eropa musim 2019-2020 segera memasuki babak perempat final atau 8 besar.

La Liga Spanyol, Bundesliga Jerman, dan Ligue 1 Prancis masing-masing mengirim dua wakil di fase ini.

La Liga menempatkan Barcelona dan Atletico Madrid, Bundesliga menempatkan Bayern Munchen dan RB Leipzig.

Sedangkan Ligue 1 mengirimkan Paris Saint-Germain dan Olympigue Lyonnais.

Sementara itu, Liga Primer Injggris dan Serie A Italia menempatkan masing-masing satu wakil yakni Manchester City dan Atalanta Bergamo.

Berikut jadwal lengkap pertandingan perempat final Liga Champions Eropa (dalam WIB):

Kamis 13 Agustus 2020: