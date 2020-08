KURS Rupiah Ditutup Melemah Tipis Hari Ini Kamis 13 Agustus 2020

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada penutupan perdagangan di pasar spot melemah tipis.

Mengutip data Bloomberg Kamis (13/8/2020), rupiah ditutup pada level Rp 14.775 per dollar AS atau melemah 15 poin (0,1 persen) dibandingkan penutupan sebelumnya pada level Rp 14.760 per dollar AS.

Direktur PT.TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan, pelemahan rupiah terdorong oleh sentimen domestik yakni berakhirnya masa PSBB transisi di DKI Jakarta.

Namun, melihat jumlah kasus di ibu kota yang masih tergolong tinggi dan memimpin pertambahan kasus secara nasional belakangan ini, bukan tidak mungkin masa transisi PSBB masih akan diperpanjang.

“Pemerintah DKI Jakarta harus berani mengambil keputusan yang tepat apakah akan memperpanjang atau mengehentikan dan kedua-duanya mempunyai konsekuensi masing-masing,” kata Ibrahim.

Menurut dia, jika pemerintah mengambil langkah memperpanjang masa transisi PSBB, maka akan berdampak terhadap PDB kuartal III-2020.

Yang kemungkinan terkontraksi dan berpeluang Indonesia memasuki pase Resesi.

Di sisi lain, jika pemerintah DKI Jakarta merubah masa transisi PSBB menjadi masa new normal.

Maka akan berdampak positif terhadap perekonomian sehingga PDB Kuartal Ketiga akan lebih baik walaupun hanya 0 persen.

“Ini yang sedang ditunggu oleh pasar, sehingga Pemerintah DKI Jakarta jangan sampai membuat kesalahan fatal dalam mengambil keputusan, karena akan berpengaruh terhadap masa depan ekonomi Indonesia,” kata dia.