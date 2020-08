Hasil PSG Vs Atalanta Live Streaming SCTV! Pasalic Cetak Gol dan Neymar 2 Kali Buang Peluang Emas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mario Pasalic membawa Atalanta unggul 1-0 di menit ke-27 menghadapi tim raksasa Paris Saint-Germain atau PSG pada laga perempat final Liga Champions, di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, Kamis (13/8/2020) dini hari WIB.

Gol indah Pasalic tercipta melalui sepakan melengkung kaki kiri dan menghujam di tiang jauh gawang yang dikawal Keylor Navas.

Ketahui hasil laga Perempat final Liga Champions Eropa musim 2019-2020 via link live score di bagian akhir artikel.

Kamu juga bisa menyaksikan siaran langsung pertandingan Liga Champions di SCTV.

• Link Live Streaming Barcelona vs Bayern Munchen, Siaran Langsung Liga Champions di SCTV Jam 02.00

Adapun laga perempat final Liga Champions musim ini adalah Atalanta Bergamo vs Paris Saint-Germain, RB Leipzig vs Atletico Madrid, Barcelona vs Bayern Munchen dan Manchester City vs Olympique Lyonnais.

Atalanta Vs PSG

Penyerang Paris Saint-Germain, Neymar, memimpin timnya untuk coba menghancurkan rekor buruk melawan klub Italia saat menghadapi Atalanta.

Neymar menjadi andalan Paris Saint-Germain untuk lolos ke semifinal Liga Champions 2019-2020.

Hanya saja peluang emas di menit awal babak pertama dibuang percuma pemain asal Brazil itu.

Ia sudah berhadapan satu lawan satu dengan kiper Atalanta, namun sepakan Neymar melenceng jauh.

Peluang kedua terjadi di menit 40, ketika Neymar membuang peluang bagus dari sisi kiri.