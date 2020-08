Mengapa Semua Unsur Pada Peta Memiliki Arti? jelaskan!, Materi Tugas TVRI 12 Agustus Kelas 4 5 & 6

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kelas 4, 5 dan 6 Sekolah Dasar (SD) belajar online kali ini akan membahas tentang Peta Baru Indonesia.

Materi ini hadir untuk siswa belajar dari rumah di TVRI yang tayang pukul 09.00 - 09.30 wib.

Selanjutnya akan ada sejumlah tugas berupa soal yang harus diselesaikan siswa.

Diantaranya siswa diminta untuk menjelaskan semua unsur pada peta memiliki arti

Dalam menjawab soal siswa diharuskan menonton tayangan materi hingga selesai di TVRI atau link live streaming.

Soal dan jawaban TVRI dalam artikel ini hanya sebagai panduan orangtua dalam mendapingi anak menyelesaikan tugas.

Yuk langsung saja ke soal dan jawaban TVRI.

Soal dan kunci jawaban TVRI Belajar dari Rumah untuk SD kelas 4-6 pada Rabu 12 Agustus 2020

SOAL

1. Apa kesimpulan tentang ilmu geografi dan mengapa penting untuk kehidupan kita?

Jawaban:

Singkatnya, geografi adalah ilmu yang mempelajari suatu wilayah dan interaksinya dengan makhluk hidup yang tinggal di sana.

Secara garis besar, ada geografi fisik dan geografi manusia.

Geografis fisik mempelajari gejala alam, sementara geografi manusia mempelajari interaksi antara manusia dan alam.

Mempelajari geografi penting untuk mengenali lingkungan sekitar.

Dengan demikian, kita bisa menentukan cara hidup yang tepat di lingkungan itu.

2. Mengapa peta Indonesia diperbarui?

Jawaban:

Peta Indonesia diperbarui karena ada beberapa perbedaan di perbatasan dengan negara lain.

Seiring dengan perubahan status hukum di perbatasan, maka peta juga harus diubah.

3. Mengapa semua unsur pada peta memiliki arti? jelaskan!

Jawaban:

Semua unsur di peta memiliki arti.

Hal itu bermanfaat bagi orang yang akan membaca dan memahani peta tersebut.

Misalnya, garis tepi untuk menunjukkan batas dan garis astronomi.

Legenda untuk menjalaskan simbol yang digunakan.

Sementara, skala memuat informasi mengenai perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya.

Dengan mengetahui semua arti itu, kita bisa membaca peta dengan tepat.

*Disclaimer: Soal dan jawaban ini hanya digunakan oleh orangtua untuk memandu proses belajar anak.

