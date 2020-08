SIARAN Langsung Liga Eropa Jadwal Bola SCTV Malam Ini, Lihat Prediksi Wolves Vs Sevilla | Live SCTV

Yuk tonton SIARAN Langsung Liga Eropa Jadwal Bola SCTV Malam Ini Rabu 12 Agustus 2020 dini hari nanti, Lihat juga Prediksi Wolves Vs Sevilla | Live SCTV / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Siaran langsung Liga Eropa malam ini edisi Selasa 11Agusuts 2020 waktu setempat atau Rabu 12 Agustus 2020 dini hari Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) menghadirkan sedikitnya dua pertandingan.

Keduanya yakni laga antara Shakhtar Donetsk Vs Basel, dan juga Wolverhampton Wanderers Vs Sevilla atau Wolves Vs Sevilla.

Dikutip dari Soccer24, Kedua laga ini akan dilangsungkan dalam waktu yang relatif bersamaan di tempat berbeda.

Duel Shakhtar Donetsk Vs Basel dan juga Wolves Vs Sevilla dalam jadwal Siaran langsung Liga Eropa malam ini akan mulai kick off pada Rabu 12 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB dini hari nanti.

Laga ini tentunya akan menjadi penentu siapa saja tim yang akan berhasil maju ke babak selanjutnya.

Yakni babak 8 besar alias perempat final Liga Eropa 2020.

Sebelumnya, Manchester United dan Inter Milan telah lebih dulu memastikan diri ke partai lanjutan Liga Europa 2020 itu setelah memenangi laganya masing-masing sehari sebelumnya.

Inter Vs Leverkusen berakhir 2-1, sementara Manchester United juga berhasil memenangi laga meski harus susah payah di pertandingan MU Vs Copenhagen tersebut.

Satu di antara laga ini, yakni Wolves Vs Sevilla akan disiarkan secara langsung di stasiun televisi swasta nasional, SCTV.

Dengan demikian, Anda para penikmat sepak bola bisa menyaksikan laga ini secara langsung.