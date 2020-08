Kodim 1206 Putussibau Bina Calon Prajurit TNI di Kapuas Hulu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Dandim 1206 Putussibau, Letkol Inf Basyaruddin menyatakan, pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap calon prajurit TNI-AD, yang akan mengikuti sejumlah tahapan seleksi atau tes.

"Jumlah calon prajurit TNI-AD dari Kapuas Hulu yang mengikuti seleksi atau tes ada 42 orang, terdiri dari 37 orang putra dan 5 orang putri," ujarnya kepada wartawan, Minggu (9/8/2020).

Sedangkan bentuk pembinaan yang dilakukan seperti,

kesegaran Jasmani A (Lari 3.200 M), kesegaran Jasmani B (Pull up, Sit up, Push up dan Shutle run) serta psikologi.

• Warga Perbatasan di Entikong Sanggau Ungkap Keluhan Merosotnya Harga Lada Pada Anggota DPD RI

"Mereka juga kita ajarkan tentang teknik dan tata cara gerakan yang benar.

Pastinya kegiatan ini untuk mengukur kemampuan fisik para calon Bintara TNI-AD yang sudah di bina oleh Kodim 1206 Putussibau," ucapnya.

Dandim menjelaskan, pembinaan kepada calon prajurit TNI-AD merupakan hal yang penting, karena selama pelatihan diberikan pemahaman dan kesiapan baik fisik maupun mental, khususnya dalam menghadapi berbagai macam tes dikemudian hari, agar nantinya tidak kalah bersaing dengan calon-calon dari daerah lain.

"Pastinya ini adalah upaya memperoleh SDM Calon Prajurit yang unggul, dan profesional baik pria maupun wanita, TNI AD melalui Satuan Teritorial, hingga ke tingkat Koramil dan Babinsa melakukan rekrutmen secara objektif dan transparan hingga ke tingkat desa," ungkapnya.

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak