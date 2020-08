PROMO Kemerdekaan Pizza Hut, Makan Sepuasnya Hanya Rp 55 Ribu. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Untuk menyambut hari kemerdekaan RI, banyak tempat-tempat makan yang menyediakan banyak promo kemerdekaan.

Bagi penikmat pizza, kamu bisa makan sepuasnya di Pizza Hut hingga 14 Agustus mendatang.

Pizza Hut memberikan promo All You Can Eat Pizza yang tersedia di 200 outlet mereka.

Kamu bisa menikmati pizza sepuasnya selama 90 menit hanya dengan membayar Rp 55 ribu per orang.

Tak hanya itu, kamu juga bisa mengisi ulang minuman sepuasnya, cukup dengan Rp 10 ribu.

Sayangnya, promo ini tak berlaku di Jawa Timur, Kendari, Ambon, Makassar, Palangkaraya, dan Pangkal Pinang.

Tak hanya Pizza Hut, Pizza Hut Delivery pun tak mau ketinggalan mengadakan promo kemerdekaan pada untuk 14-17 Agustus.

Dalam rangka menyambut Kemerdekaan RI ke-75, Pizza Hut Delivery (PHD) memberikan promo menarik.

Dua pizza reguler bisa kamu dapatkan cukup seharga Rp 75 ribu.

Promo ini berlaku bagi kalian yang ingin delivery maupun makan di tempat.

Khusus delivery, kamu harus memesan via aplikasi atau situs resmi PHD. (*)

