Film BTS Break The Silence The Movie Akan Rilis, Kapan Jadwal Tayang Break The Silence The Movie ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lewat akun Twitter @bts_bighit, Jumat (7/8/2020), Big Hit Entertainment mengumumkan BTS akan merilis film terbaru mereka berjudul Break the Silence: The Movie.

Sama seperti sebelumnya, film keempat BTS ini akan didistribusikan oleh Trafalgar Releasing.

Sebelumnya, BTS merilis film pertama mereka berjudul Burn the Stage: The Movie pada 15 November 2018. • BTS, BLACKPINK dan Red Velvet Puncaki Grup Idol K-Pop Terpopuler Sepanjang Juli 2020, Cek Lainnya!

Poster film Break the Silence: The Movie (Twitter @bts_bighit)

Kemudian Love Yourself in Seoul pada 26 Januari 2019, yang memperlihatkan penampilan BTS saat konser di Seoul, Korea Selatan.

Lalu terakhir, Bring the Soul: The Movie yang rilis pada 7 Agustus 2019.

Break the Silence: The Movie akan memperlihatkan cuplikan tur Love Yourself: Speak Yourself RM dan kawan-kawan yang berlangsung sepanjang 2019.

Tak hanya itu, ARMY juga akan diajak melihat kehidupan BTS di belakang dan luar panggung.

Mengutip Soompi, Big Hit Entertainment mengatakan film ini akan memberikan pandangan sekilas tentang masing-masing persona dari tujuh member.

Lebih lanjut, member BTS nantinya akan berbicara tentang pendapat dan perasaan mereka.

Sebelum Break the Silence: The Movie rilis, ARMY bisa menonton lagi Bring the Soul: The Movie.

Rencananya, Bring the Soul: The Movie akan tayang kembali di bioskop Korea Selatan dan luar negeri pada 28 hingga 30 Agustus 2020.

Lantas, kapan jadwal tayang Bring the Silence: The Movie?