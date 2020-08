Liga Champions Is Back LIVE SCTV! Malam Ini Juventus Vs Lyon dan Manchester City Vs Real Madrid

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Selamat datang kembali Liga Champions 2019-2020. Setelah sempat rehat panjang, kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia itu, dipastikan kick-off Sabtu 8 Agustus 2020 dini hari WIB.

Ada delapan tim yang belum memainkan laga Leg ke-2 babak perdelapan final yakni Barcelona, Napoli, Bayern Munich, Chelsea, Juventus, Lyon, Manchester City dan Real Madrid.

Delapan tim ini berebut tiket perempat final menyusul RB Leipzig (Jerman), Paris Saint-Germain (Prancis), Atalanta (Italia) dan Atletico Madrid (Spanyol).

Jadwal Laga Sisa Leg 2 Perdelapan Final Liga Champions

* Juventus Vs Lyon (Sabtu 08.08. 02:00 WIB)

* Manchester City Vs Real Madrid (Sabtu 08.08. 02:00 WIB)

* Barcelona Vs Napoli (Minggu 09.08. 02:00 WIB)

* Bayern Munich Vs Chelsea (Minggu 09.08. 02:00 WIB)

Jadwal Perempat Final Liga Champions

* Atalanta Vs Paris SG (Kamis 13.08. 02:00 WIB)

* RB Leipzig Vs Atl. Madrid (Jumat 14.08. 02:00 WIB)

Hasil Perdelapan Final Liga Champions

* Tottenham Vs RB Leipzig ( leg 1: 0-1 dan Leg 2: 0-3 )

* Dortmund Vs Paris SG ( leg 1: 2-1 dan Leg 2: 0-2 )

* Atalanta Vs Valencia ( leg 1: 4-1 dan Leg 2: 4-3 )

* Atl. Madrid Vs Liverpool ( leg 1: 1-0 dan Leg 2: 3-2 )

* Chelsea Vs Bayern Munich ( Leg 1: 0-3 )

* Lyon Vs Juventus ( Leg 1: 1-0 )

* Real Madrid Vs Manchester City ( Leg 1: 1-2 )

* Napoli Vs Barcelona ( Leg 1: 1-1 )

Berikut Link Live Streaming Liga Champions :