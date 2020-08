PROMO Starbucks Agustus 2020, Promo Sips & Bits Tawarkan Minuman 1 Liter Plus 5 Snack Mini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Starbucks hadirkan promo di bulan ini.

Starbucks manjakan pelanggan setianya dengan promo Starbucks ‘Sips & Bits’.

Promo Starbucks ‘Sips & Bits’ berlaku sepanjang bulan Agustus 2020, lo.

Khusus pencinta minuman dan makanan manis, promo Starbucks ‘Sips & Bits’ ini wajib Anda manfaatkan.

Promo Starbucks ‘Sips & Bits’ menawarkan kemasan minuman 1 liter dengan snack mini isi 5 mulai dari harga Rp 109.900.

Tentunya, pilihan minuman dan makanannya bervariasi.

Variasi tersebut bisa Anda pilih untuk dijadikan suguhan saat berkumpul bersama keluarga atau teman-teman.

Sebelum memesan, ada syarat ketentuan yang harus dicermati terlebih dahulu.

Promo Starbucks ‘Sips & Bits’ tersedia di gerai yang menyediakan kemasan 1 liter dan Grab n Go Minis, berlaku untuk pembelian di gerai (take away atau drive-thru), dan hanya berlaku di gerai area Jabodetabek + Bandung.

Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah promo Starbucks bulan Agustus 2020 yang ditawarkan.