Pemain Klub Inggris Ini Tak Sabaran Berlatih dengan Rekan Pemain Timnas Indonesia

Pemain keturunan Indonesia asal klub Inggris, Ipswich Town U-18 Elkan Baggott siap bergabung dengan Timnas.

Ia telah menjalani karantina di Hotel Fairmont bersama para pemain Timnas Indonesia lainnya sejak 25 Juli lalu.

Elkan mengaku sudah tak sabar ingin segera menjalani latihan di lapangan.

Pasalnya, sudah dua kali PSSI mengubah jadwal TC di Stadion Madya dari semula tanggal 25 Juli, kemudian diundur ke 1 Agustus dan terbaru bakal digelar 7 Agustus 2020.

“Teman-teman sangat bersahabat, semua menerima kehadiran saya dengan baik.

I can't wait to train at the field tomorrow,” kata Elkan seperti dikutip dari laman resmi PSSI.

Elkan sendiri merupakan pemain yang mempunyai keturunan dari tiga negara berbeda; Inggris, Thailand dan Indonesia.

Namun secara mengejutkan pemain berpostur 194 cm itu menerima pinangan Timnas Indonesia U-19.

Sementara itu, sebelum menggelar TC perdana pada esok hari, Elkan pun turut mendengarkan pesan motivasi dari Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan.

Pemain Persebaya, Supriadi dan Pemain Persija Jakarta, Evan Dimas pun mengatakan dirinya menjadi lebih termotivasi setelah mendengar pesan-pesan khusus dari Iriawan.

“Kami mendapatkan suntikan semangat baru, senang sekali rasanya,” kata Evan Dimas

“Setiap kali Ketua Umum PSSI datang, kami seperti disegarkan, agar tidak merasa jenuh dan tetap memiliki semangat membara membela Timnas dalam situasi seperti ini,” ujar Mochammad Supriadi.

