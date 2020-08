Karena Membahayakan, Sutarmidji Sebut Pencarian Pasien Konfirmasi Covid-19 Terus Dilakukan 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mengatakan saat ini pihak Dinas Kesehatan bersama TNI Polri sedang mencari pasien kasus konfirmasi asal Jombang yang kabur setelah dinyatakan positif Covid-19.



IS datang dari Surabaya dengan penerbangan Citylink, QG 420 pada Sabtu 1 Agustus 2020 lalu. Setelah dilakukan swab PCR dengan hasil pemeriksaan Swabs RT-PCR yakni IS dinyatakan POSITIF Covid-19.



"Sedang dicari terus kemarin dia sempat menginap di Jalan Tani, Saigon , tapi setelah itu lari lagi. Orang ini kalau dapat pasti akan kita sanksi karena ini membayahakan orang lain," ujar Sutarmidji kepada awak media, Rabu (5/8/2020).



Ia mengatakan apabila ada masyarakat yang tahu keberadaan IS saat ini dapat melaporkan keberadaannya.

"Jangan sampai RT tempat IS tinggal saat ini dia tahu keberadaan IS, tapi dia malah diam- diam saja, itu yang bahaya," ungkap Sutarmidji.



Ia menegaskan bahwa dari TNI Polri akan terus mencari karena takutnya nanti orang yang tidak tahu IS merupakan pasien kasus konfirmasi dan dia makan ke rumah makan yang banyak orangnya. Maka akan sangat membahayakan. Foto Pasien kasus konfrimasi yang kabur adalah IS ( 42 ) asal Jombang, Jawa Timur. IS datang dari Surabaya dengan penerbangan Citylink, QG 420 pada Sabtu 1 Agustus 2020 lalu.



"Saat ini dia masih di Pontianak karena terakhir saat dihubungi istrinya yang berada di Jombang melalui telepon, istrinya bilang suaminya di Jalan Tani tapi setelah kesana rupa sudah kabur lagi," jelasnya .



Setelah itu baru akan dipikirkan sanksi terhadap apa yabg telah dilakukan IS.



"Kalau ketemu langsung isolasi dulu baru kita pikir sanksi nya atau langsung pulangkan ke sana ," pungkas Sutarmidji.

