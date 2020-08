Jadwal Pertandingan Liga Champions Leg Kedua 16 Besar Minggu Ini, Daftar Tim Lolos 8 Besar Champions

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liga Champions Eropa musim 2019-2020 bergulir kembali.

Sebelumnya Liga Champions Eropa terhenti akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Saat ini Liga Champion masih memainkan pertandingan 16 besar dan sudah ada beberapa tim yang dinyatakan lolos babak perempat final atau delapan besar.

Babak 16 besar menyisakan beberapa pertandingan yang akan digelar minggu ini.

Pertandingkan leg kedua babak 16 besar yang akan dimulai pada Sabtu (8/8/2020) hingga Minggu (9/8/2020) dini hari WIB.

Laga-laga pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions itu akan mempertandingkan Juventus vs Lyon, Manchester City vs Real Madrid, Bayern Muenchen vs Chelsea, dan Barcelona vs Napoli.

Fase leg kedua 16 besar ini akan dilangsungkan di kandang Bayern Muenchen, Barcelona, Juventus, dan Manchester City, selaku tuan rumah.

Sebelumnya, pada leg pertama, Juventus kalah 0-1 di kandang Lyon, Man City menang 2-1 di kandang Real Madrid, Barcelona imbang 1-1 dengan Napoli, dan Bayern unggul telak 3-0 atas Chelsea.

Sementara itu, selain tim-tim di atas, ada beberapa klub yang telah memastikan tempat di perempat final.

Tim tersebut adalah Atalanta, Paris Saint-Germain (PSG), Atletico Madrid, dan RB Leipzig.