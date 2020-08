Tugas TVRI 4 Agustus 2020 SD Kelas 1-3 dan SD Kelas 4-6, Jawaban Soal Belajar dari Rumah TVRI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan tayangan Program Belajar dari Rumah TVRI, Selasa 4 Agustus 2020.

Program Belajar dari Rumah (BDR) sendiri sudah berjalan 17 pekan sejak diluncurkan Maret 2020 lalu.

Belajar dari Rumah TVRI masih menjadi alternatif dari pemerintah untuk tetap memberikan ilmu pengetahuan.

TVRI ditunjuk sebagai televisi yang menyiarkan materi pembelajaran diharapakan bisa menjangkau anak-anak diseluruh Tanah Air.

SOAL DAN JAWABAN KELAS 1-3 SD

Nilai Tempat Satuan Puluhan Ratusan adalah materi yang akan disampaikan pada peserta didik untuk SD Kelas 1-3 edisi Selasa 4 Agustus 2020.

Soal yang akan kita bahas adalah soal dari materi yang diberikan pada peserta didik Kelas 1-3 SD.

Materi yang akan disampaikan pada peserta didik SD Kelas 1-3 adalah Mengenal Nilai Tempat Satuan, Puluhan, dan Ratusan.

Ada beberapa pertanyaan dan jawaban yang harus diselesaikan peserta didik pada hari kedua pekan ke 17 Belajar dari Rumah TVRI ini.

1. Bilangan 75 terdiri dari …puluhan dan …satuan

Jawaban:

Bilangan 75 terdiri dari 7 puluhan dan 5 satuan.

2. 7 ratusan + 3 puluhan + 8 satuan = …..

Jawaban:

7 ratusan + 3 puluhan + 8 satuan = 738

3. Beri tanda < atau > untuk soal berikut ini.

a). 337 … 433

b). 572 … 569

c). 683 … 686

Jawaban:

a). 337 < 433

b). 572 > 569

c). 683 < 686

SOAL DAN JAWABAN KELAS 4-6 SD

Mengenal Sistem Pernapasan Manusia menjadi materi yang akan dibahas bersama untuk peserta didik Kelas 4-6 SD.

Materi tersebut diberika pada sesi Selasa 4 Agustus 2020 yang akan ditayangkan dari TVRI.

Soal yang akan kita bahas adalah soal dari materi yang diberikan pada peserta didik Kelas 4-6 SD.

Ada beberapa pertanyaan dan jawaban yang harus diselesaikan peserta didik pada hari kedua pekan ke 17 Belajar dari Rumah TVRI ini.

1. Menurutmu, apa yang menyebabkan seseorang cegukan dan bagaimana cara mengatasinya?

Jawaban:

Saat seseorang cegukan maka terjadi kejang pada diafragma, alias otot yang memisahkan rongga dada dari rongga perut.

Kejang menyebabkan asupan napas secara tiba-tiba berhenti di penutupan pita suara dan kemudian membuat kita mengeluarkan suara saat cegukan.

Beberapa tips untuk mengatasi cegukan :

- Minum air dingin sedikit-sedikit.

- Menahan napas sebentar.

- Menggigit lemon.

- Menelan butiran gula.

- Menelan sedikit cuka.

- Bernapas menggunakan kantong kertas.

- Tarik kaki Anda ke arah dada dan bersandarlah ke depan untuk menekan dada Anda.

2. Mengapa virus Corona dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan? Lalu apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari penyakit tersebut?

Jawaban:

Karena memang virus corona menyerang organ sistem pernafasan manusia seperti tenggorokan dan paru-paru.

Untuk menghindari penyakit tersebut, kita harus meningkatkan sistem imun tubuh dengan cara berperilaku hidup sehat seperti makan makanan bergizi dan olahraga yang cukup, rajin cuci tangan serta menghindari keramaian sehingga mengurangi risiko terjangkit.

Menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah adalah cara terbaik untuk terhindar dari terjangkit virus corona.

3. Mengapa pada saat terbang burung tidak menggunakan paru-paru untuk bernapas, melainkan dengan kantong udara? Jelaskan!

Jawaban:

Karena pada saat tidak terbang, burung menyimpan udaranya di kantong udara, sehingga saat terbang, ia menggunakan kantong udara tersebut untuk bernafas.

JADWAL SELASA 4 AGUSTUS 2020

Pukul 08.00 - 08.30 WIB

Materi PAUD & Sederajat

Kisah Jaya, Giri, dan Melati: Sekitarku

Pukul 08.30 - 09.00 WIB

Materi SD Kelas 1- 3 dan Sederajat

Mengenal Nilai Tempat Satuan, Puluhan, dan Ratusan

Pukul 09.00 - 09.30 WIB

Materi SD Kelas 4 - 6 dan Sederajat

Mengenal Sistem Pernapasan Manusia

Pukul 09.30 - 10.00 WIB

Materi SMP dan Sederajat

Pacahan

Pukul 10.00 - 10.05 WIB

Lesson 7:

What are you doing? (Apa yang kamu lakukan?)

Pukul 10.05 - 10.30 WIB

Materi SMA & Sederajat

Sistem Persamaan Linier Kuadrat (Bag.1)

Pukul 10.30 - 11.00 WIB

Menanamkan Niai-nilai Luhup Pada Anak

Pukul 21.30 - 23.30 WIB

Cinta dari Wamena.