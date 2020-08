SOAL dan JAWABAN TVRI Selasa 4 Agustus SD 1-3 Tugas Mengenal Nilai Tempat Satuan Puluhan dan Ratusan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Program belajar dari rumah (BDR) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini tayang di TVRI pekan ke-17 kini berlanjut pekan keempat tahun ajaran baru 2020/2021, Selasa (4/8/2020)

Program BDR ini sebagai alternatif kegiatan pembelajaran selama anak belajar di rumah karena terdampak masa pandemi Covid-19.

Khusus untuk materi SD kelas 1 2 dan 3 yang tayang pukul 08.30 - 09.00 WIB membahas Materi Mengenal Nilai Tempat Satuan, Puluhan dan Ratusan.

Kompetensi Numerasi: Mengidentifikasi, menduplikasi, dan memperluas pola bilangan.

Adik-adik selain diminta untuk menyimak pembahasan dalam tayangan juga akan diminta menjawab soal-soal berikut sebagai tugas.

Berikut tribunpontianak.co.id akan membahas soal dan jawabannya:

Soal

1. Bilangan 75 terdiri dari ...puluhan dan ...satuan

2. 7 ratusan + 3 puluhan + 8 satuan = .....

3. Beri tanda < atau > untuk soal berikut ini.

a. 337 ... 433

b. 572 ... 569

c. 683 ... 686

Jawaban

1. Bilangan 75 terdiri dari 7 puluhan dan 5 satuan.

2. 7 ratusan + 3 puluhan + 8 satuan = 738

3. Berikut ini jawabannya:

a). 337 < 433

b). 572 > 569

c). 683 < 686

Disclaimer: Kunci jawaban ini hanya sekadar pegangan untuk orangtua mengoreksi jawaban anak.

Berikut jadwal dan materi Belajar dari Rumah TVRI, Selasa 4 Agustus 2020, dilansir siaran pers Kemendikbud:

08.00 - 08.30 WIB: PAUD

Kisah Jaya, Giri dan Melati: Sekitarku

08.30 – 09.00 WIB: SD Kelas 1-3

Mengenal Nilai Tempat Satuan, Puluhan, dan Ratusan

09.00 - 09.30 WIB: SD Kelas 4-6

Mengenal Sistem Pernapasan Manusia

09.30-10.00 WIB: SMP

Pecahan

10.00 - 10.05 WIB Let's Learn English

Lesson 7: What are you doing? (Apa yang kamu lakukan?)

10.05-10.30 WIB: SMA/SMK

Sistem Persamaan Linier Kuadrat (Bag. 1)

10.30-11.00 WIB: Beranda Pak RT

Menanamkan Nilai-Nilai Luhur Pada Anak

21.30-23.30 WIB

Cinta dari Wamena

