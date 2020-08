Streaming RCTI, Siaran Langsung Jadwal Juventus Vs As Roma Laga Terakhir Liga Italia 2020 Live RCTI

Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo./ ILUSTRASI LAGA JUVENTUS VS AS ROMA LAGA PAMUNGKAS LIGA ITALIA 2019/2020.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sesaat lagi akan berlangsung siaran streaming RCTI live siaran langsung Juventus Vs Roma dalam lanjutan Liga Italia Serie A 2019/2020.

Pertandingan yang akan berlangsung pada Selasa 2 Agustus 2020 dini hari pukul 01.15 WIB ini, merupakan laga terakhir dua raksasa sepakbola asal Negeri Pizza (julukan Italia) tersebut di musim ini.

Juventus, akan memainkan laga penutupan ini tentunya dengan lebih santai lantaran gelar Juara Liga Italia telah direngkuh.

Sementara AS Roma, laga ini juga tak begitu berarti banyak lantaran tambahan poin maksimal yang bisa diraih dari laga ini tak juga mampu mengangkat posisi Si Serigala (julukan AS Roma) ke posisi lebih baik dalam klasemen Serie A musim ini.

• SEDANG LIVE, Streaming Udinese Vs Juventus - Kunci Juara Liga Italia, Sarri Pasang Ronaldo & Dybala

Hingga pekan ke 37 jelang dilangsungkannya laga Juventus Vs As Roma yang jadi laga pamungkas ini, As Roma berada di urutan 5 dengan 67 poin.

Posisi itu tak akan tergeser oleh AC Milan bahkan jika AS Roma juga kalah dalam laga ini.

Lantaran Ibrahimovic Dkk terpaut 4 poin dari AS Roma.

Sementara AS Roma yang ada di zona liga Eropa itu juga tak lagi sanggup mengejar Lazio yang ada di posisi terakhir slot Liga Champions dari Liga Italia jelang musim depan.

• Klasemen Liga Italia: AS Roma Dekati Zona Champions, Inter Milan Buka Gerbang Juara Juventus

Satu-satunya yang menjadi pertaruhan di laga ini adalah gengsi antara dua klub besar itu.

As Roma yang jadi wakil ibu kota, sementara Juventus mempertaruhkan reputasinya sebagai jawara Liga Italia musim ini.