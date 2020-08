Rapat Bersama Dinkes, Komisi C DPRD Landak Bahas Stunting dan Penyakit TB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Landak pada Rabu (29/7/2020).

Dengan agenda Pembahasan realisasi semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya APBD Tahun 2020, laporan penanganan kesehatan covid-19, serta Laporan prevalensi penyakit dan penanganan Stunting dan TB di Kabupaten Landak.

Rapat tersebut dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Landak Lamri SpdK didampingi Ketua Komisi C Niko Demus dan dipandu oleh wakil ketua Komisi C Yohanes Desianto, serta Anggota komisi C.

Hadir pula Kepala Dinas Kesehatan beserta seluruh Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Landak.

Saat membuka rapat, Lamri mengatakan bahwa pihaknya mendukung Dinas Kabupaten Landak yang terus berusaha dalam memberantas Stunting (Gizi Buruk) dan penyakit TBC.

"Kita sangat mendukung kepada Dinas Kesehatan serta seluruh puskesmas yang selalu siap menangani kasus ini.

Bahkan kita juga mengapresiasi segala inovasi yang sudah dibuat selama ini baik untuk kasus Stunting, TBC maupun kasus lainnya," ujar Lamri.

Lebih lanjut Ketua Komisi C Nikodemus mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Landak yang dinilai mampu dalam menangani kasus virus corona karena wabah ini masih tergolong mendekati penyakit menular yakni TBC.

"Penyakit TBC ini hampir mirip dengan virus corona hanya saja gejala dan penanganannya mungkin sedikit berbeda tetapi secara umum sama-sama menular.

Sedangkan untuk penanganan COVID-19 ditempat kita (Kabupaten Landak) kita juga patut bersyukur karena dari semua kasus yang ada dinyatakan sembuh semua, hal ini dapat kita simpulkan bahwa penanganan kasus corona ini terbilang baik dan bahkan baik sekali," kata Niko Demus.

