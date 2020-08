Tambah Daya Cukup Bayar Rp 170 Ribuan, Samuji: Menyesuaikan dengan Kebutuhan Pelanggan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menyambut gebyar Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-75, Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN (Persero) menghadirkan satu di antara program istimewa untuk pelanggan PLN di Kalimantan Barat.

Pelanggan akan dimanjakan dengan promo, yakni diskon tambah daya PLN "Super Wow" yang dihadirkan dalam rangka semarak kemerdekaan Indonesia.

Promo tambah daya PLN satu ini terbilang istimewa. Lantaran, pelanggan akan diberikan potongan harga yang sangat fantastis.

Jika pada kondisi normal, pelanggan mesti membayar Rp 4.893.450,- untuk permohonan tambah daya. Maka lewat promo di program Gebyar Kemerdekaan ini, pelanggan cukup membayar Rp 170.845,- saja.

• Stimulus PLN Co Id Login Bulan Agustus Token Pulsa Gratis di Http//layanan.pln.co.id & Www.pln.co.id

Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalbar, Samuji, menuturkan program "Super Wow" ini berangkat dari rasa empati kepada pelanggan di masa pandemi Covid-19.

"Di mana saat Covid-19 ini, segala aktivitas dilakukan di rumah. Mulai dari anak-anak belajar hingga bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). PLN memberikan keringanan tambah daya per ekonomis untuk peringati hari kemerdekaan Indonesia," ungkapnya dalam Tripon Cast Bebincang Asyik With PLN Kalbar dengan tema "Promo Tambah Daya Super Wow" yang tayang Kamis (30/7).

Sedangkan makna "Wow" sendiri, menurut Samuji adalah energi untuk harapan baru di rumah. Di sini PLN hadir menjawab harapan masyarakat yang menginginkan penggunaan kapasitas tambahan daya listrik lebih besar.

"Keringanan biaya penyambungan tambah daya ini, diperuntukkan bagi pengguna dari golongan tarif listrik rumah tangga. Mulai dari daya 450 hingga 4400 VA. Dengan pilihan daya akhir 2200 VA sampai 5500 VA," jelas Samuji.

• Kapolres Sintang Serahkan Sapi Kurban di Masjid Shirathul Jannah

"Tentunya ini menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Adapun biaya yang dikenakan hanya Rp 170.845. Angka ini bermakna 17 Agustus 1945. Program ini berlangsung dari tanggal 14 Juli hingga 30 September 2020," tambahnya.

Lebih lanjut, Samuji mengatakan hadirnya program "Super Wow" ini disambut hangat pelanggan PLN. Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat di seluruh Indonesia, sebanyak 68.751 pelanggan telah membayar Biaya Penyambungan (BP).