Bupati Muda Sebut Pelayanan Sub Penyalur BBM Bantu Pendistribusian Tepat Sasaran Hingga Tingkat Desa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan, dengan pelayanan sub penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) akan membantu pendistribusian lebih tepat sasaran, khususnya pada desa-desa yang berada di Kabupaten Kubu Raya.

Kabupaten Kubu Raya sendiri telah memiliki empat Sub Penyalur BBM di empat desa d iantaranya, sub penyalur Desa Batu Ampar, Desa Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar; dan sub penyalur Desa Tanjung Saleh, serta yang terkahir di Desa Kubu, Kecamatan Kubu.

Dengan begitu, lanjut Muda menyampaikan, upaya ini juga dapat meminimalisir adanya penyimpangan BBM bersubsidi.

"Ini peluang kepada masyarakat, karena ini terobosan dari BPH Migas yang bagaimana itu langsung mendarat ke sasaran desa-desa," katanya.

"Jadi kita bayangkan kesulitannya penyaluran minyak itu kan selama ini tidak ada legalitas yang bisa menjamin. Makanya dengan sub penyalur ini juga baik untuk nelayan, petani, pedagang keliling yang semua sifatnya produktif itu harus diutamakan," imbuhnya.

"Dengan langkah ini kita juga akan terus berusaha ini tidak terlalu jadi banyak penyimpangan," ungkap Muda saat adanya kunjungan kerja dan audiensi dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) ke kabupaten Kubu Raya, pada Rabu (29/7/2020).

Kemudian dengan cara itu, dikatakan Muda, kuota BBM bersubsidi masyakat yang diberikan untuk Kabupaten Kubu Raya dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan.

"Dan kita juga masih mengajukan penambahan kuota, supaya jumlah ini tidak menimbulkan keresahan lagi," tutupnya. (*)