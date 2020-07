Taspen Berikan Perlindungan JKK-JKN bagi Non ASN di Lingkungan Pemkab Kubu Raya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - PT Taspen (Persero) kembali dipercaya untuk memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKN) bagi Non ASN (Aparatur Siil Negara) atau Honorer di lingkungan Pememerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.



Proteksi yang diberikan Taspen ini sebagai implementasi dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) 70 Tahun 2015, PP 66 Tahun 2017, dan PP 49 Tahun 2018.



Kerjasama itupun kemudian ditandai melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Branch Manager Taspen Pontianak, Wahyudin dengan Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, yang bertempat di Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (29/7/2020).

Usai Penandatanganan, Branch Manager Taspen Pontianak, Wahyudin mengatakan dengan terjalinnya sinergi ini maka Non-ASN Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan lebih aman dalam melaksanakan pekerjaan karena sudah dilindungi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Taspen.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai Non ASN itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 70 Tahun 2015, PP 66 Tahun 2017, dan PP 49 Tahun 2018, dimana bagi penerima upah yang bekerja pada penyelenggara Negara, seperti ASN, PPPK dan Honorer dikelola oleh PT TASPEN (Persero).''Kami sangat mengapresiasi kepedulian Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap Perlindungan Pegawai Non-ASN. Dengan demikian para pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan mendapat perlakuan yang sama dengan Aparatur Sipil Negara terkait Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, ini semata-mata untuk kesejahteraan Non ASN," jelasnya."Ke depan kami mengharapkan bahwa hal ini dapat diikuti oleh pemerintah kabupaten lain di wilayah Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 70 Tahun 2015, PP 66 Tahun 2017, dan PP 49 Tahun 2018, sehingga seluruh pegawai Non ASN di Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten Sewilayah Kalimantan Barat yang berada pada area kerja kami bisa tercover oleh Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) oleh PT TASPEN (Persero)” jelas Wahyudin.