Pelaku Jasa Wedding Siap Bangkit di Masa New Normal, Terapkan Protokol Kesehatan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Beberapa bulan yang lalu, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat di tengah pandemi covid-19 mengalami penurunan.

Penurunan tersebut hampir terjadi di segala jenis bidang usaha, termasuk pelaku usaha wedding.



Bahkan berdasarkan informasi yang dihimpun dari Asosiasi Pengusaha dekor Indonesia (Aspedi) Kalimantan Barat, sejak Februari jasa dekorasi sangat berdampak dengan adanya pandemi Covid-19.





Bahkan, berimbas banyak masyarakat yang ragu dalam menggunakan jasa dekorasi pada kegiatan akad nikah maupun pernikahan.



Memasuki era new normal ini, layanan jasa wedding di Kalimantan Barat menyatakan kesiapannya untuk bangkit ditengah pemulihan perekonomian nasional.

Owner Na.Ma Decoration, Primansyah atau lebih akrab di sapa Prima Emon menerangkan beberapa waktu lalu, Gabungan Pengusaha Industri Pernikahan Kalbar menggelar simulasi pernikahan di era new normal."Saat mengadakan simulasi tersebut, hadir juga dari Pemerintah Kota Pontianak dan daerah. Selang beberapa hari simulasi, keluarlah protokol kesehatan wedding terdiri dari banyak poin yang harus kami lakukan. Mulai dari vendor dekor hingga wedding organizer," tuturnya saat menghadiri bebincang bisnis di Tribun Pontianak Official Podcast (TriponCast), Rabu (29/7/2020).Sebelumnya, saat pandemi Covid-19 melanda, Prima Emon menyebutkan omzet menurun drastis. Untuk pemasukan hanya sebesar 5 persen."Karena event-event yang bisa dilakukan hanya akad nikah saja, dengan jumlah orang yang terbatas. Dekorasinya simple, dan ini mempengaruhi omzet juga," jelas Prima Emon.Prima Emon pun berpesan, kepada pelaku usaha wedding, agar bersungguh-sungguh menjalankan protokol kesehatan dan berinovatif di fase new normal ini."Dalam menghadapi situasi saat ini harus tetap sabar dan mengikuti protokol kesehatan yang telah diatur," ucapnya.