Dishub Imbau Kendaraan Tak Bawa Muatan Melebihi 8 Ton saat Melintas di Jalan Siduk-Teluk Batang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Kepala Dinas Perhubungan Kayong Utara, Gunawan mengimbau kendaraan-kendaraan yang melintas di sepanjang Jalan Provinsi Teluk Batang-Siduk agar tidak membawa muatan melebihi batas yang ditentukan.



Kata Gunawan, kendaraan-kendaraan yang melintas di sepanjang jalan kelas 3b tersebut, muatan sumbu terberat yang diizinkan tidak lebih dari 8 ton.



Sedangkan lebar kendaraan tidak boleh lebih dari 2.500 cm dan panjang tidak boleh lebih dari 12 meter.

Berkaitan dengan ini, Gunawan mengaku Pemerintah Kabupaten sudah menyurati Gubernur Kalbar melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi untuk menertibkan kendaraan ODOL (Over Dimension and Over Load)."Cuma kendalanya apa, kita mau bergerak ada regulasi yang mengatur," terang Gunawan di Sukadana, Selasa (28/7/2020).