Sinopsis Drama Korea Terbaru Populer It’s Okay To Not Be Okay Episod 12, Misteri Kang Tae Terungkap / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Anda penggemar serial drama korea atau drakor?

Drakor terbaru It’s Okay To Not Be Okay mungkin bisa menjadi sajian tayangan yang cukup menarik bagi Anda.

Drakor atau yang biasa juga disebut K-Drama terbaru ini menjadi satu di antara serial drama Korea terbaru yang tengah naik daun.

Drama Korea It’s Okay To Not Be Okay sendiri saat ini sudah akan masuk masa tayang pada episode 12.

Sejumlah kejutan pun dipastikan akan hadir dalam tayangan episod ke 12 yang dijadwalkan hadir pada Minggu (26/7/2020) di Netflix itu.

• WEEKEND Nonton Film Drakor, Delapan Film Drakor Raih Rating Tertinggi 2020 Ini Bisa Jadi Rekomendasi

Sebagai bocoran, pada episod ini akan terungkap misteri seputar siapa pembunuh dari ibunda Kang Tae.

Dikutip dari Kompas.com, pada episode sebelumnya, untuk pertama kali Kang Tae ( Kim Soo Hyun) menunjukan keberanian melawan kakaknya dalam perkelahian.

Perkelahian ini akhirnya membuat Sang Tae (Oh Jung Se) mau mengubah perilakunya menjadi lebih dewasa selayaknya seorang kakak.

Berkat usaha keras Moon Young (Seo Ye Ji) akhirnya Sang Tae juga mau merestui hubungan Moon Young dengan adiknya.

Babak baru hubungan cinta Moon Young dan Kang Tae akhirnya kembali dimulai.