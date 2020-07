Jadwal Belajar dari Rumah TVRI Senin 27 Juli 2020, Soal TVRI Hari Ini Kelas 1-3 SD dan Kelas 4-6 SD

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Program belajar dari rumah TVRI kembali hadir Senin 27 Juli 2020 untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK.

Program belajar dari rumah TVRI bisa disaksikan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB.

Adapun jadwal belajar dari rumah TVRI Senin 27 Juli 2020 untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK adalah sebagai berikut:

Jadwal Lengkap Belajar dari Rumah TVRI Senin, 27 Juli 2020

Pukul 08.00 – 08.30 WIB (PAUD) Jalan Sesama: Aku Sehat

Pukul 08.30 – 09.00 WIB (SD Kelas 1 – 3) Hidup Sehat

Pukul 09.00 – 09.30 WIB (SD Kelas 4 – 6) Perbandingan dan Skala

Pukul 09.30 – 10.00 WIB (SMP) Perjuangan: Jenderal Soedirman

Pukul 10.00 – 10.05 WIB (B. Inggris) Lesson 5: Where are you? (Di mana kamu?)

Pukul 10.05 – 10.30 WIB (SMA) Tips Menghafal dan Membaca