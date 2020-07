Astra Motor Kalbar Gelar Virtual Launching New Honda Vario 125 dan Vario 150. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Honda (Astra Motor Pontianak), Seperti tak kehilangan kreatifitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kalbar ditengah pandemi.

Melalui virtual launching yang disiarkan secara live di instagram @Honda_Kalbar dan Instagram influencer terkemuka kalbar @kamilonte pada hari Sabtu 25 Juli 2020, Astra Motor Pontianak resmi memperkenalkan tampilan dan fitur-fitur dari sepeda motor matik terbaru dari keluarga Vario series yakni all new Honda Vario 125 dan all new Honda Vario 150.

Marketing Manager Astra Motor Pontianak, Antofany Yusticia Ahmadi mengatakan bahwa, untuk pertama kalinya Kalimantan Barat melaksanakan virtual launching ini dan disambut positif oleh masyarakat dengan dilihat dari banyaknya viewers dan komen dikolom live instagram Honda Kalbar.

“Di tengah kondisi seperti ini Astra Motor Pontianak akan tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat, salah satunya dengan kehadiran varian baru dari keluarga Vario ini dengan memanfaatkan teknologi digital," Ungkapnya.

New Honda Vario telah dilengkapi dengan fitur Starter ACG (sensasi menghidupkan mesin tanpa suara), Idling Stop (fitur otomatis matikan mesin lebih dari 3 detik dan mesin menyala saat tuas gas diputar), serta Combi Brake (pengereman lebih mudah dan nyaman).

New Honda Vario 150 sebagai pilihan skutik bagi anak muda yang menyukai desain ekslusif dan sporty kini hadir dengan pilihan warna dan stripe baru untuk varian sporty yaitu Sporty White Red dan Sporty Black Red dibandrol dengan harga Rp. 26.365.000.

Untuk varian ekslusif, disematkannya velg warna gold pada varian Exclusive Matte Black dengan harga Rp. 26.365.000, serta hadirnya 3D emblem terbaru berwarna merah pada varian Exclusive Matte Silver menjadikan tampilan motor skutik ini semakin berkelas.

Kombinasi aksesoris, varian warna, dan desain stripe terbaru ini melengkapi dua warna yang telah dipasarkan sebelumnya yaitu Exclusive Matte Red dan Exclusive Matte Brown dengan harga Rp. 26.215.000 (OTR Pontianak).

Untuk konsumsi BBM All New Honda Vario 150 juga menggunakan metode BBM ECE R40 Euro ISS On dapat menempuh 46.9km/l.

Sementara itu, New Honda Vario 125 kini tampil semakin sporty dengan penyegaran warna pada tipe CBS-ISS yaitu Advance White.

Kombinasi desain serta beragam fitur unggulan varian warna baru ini melengkapi empat pilihan warna lainnya yang telah dipasarkan sebelumnya untuk tipe CBS ISS yaitu Advance Matte Blue dan Advance Matte Black, serta untuk tipe CBS hadir dengan desain stripe dan pilihan warna terbaru Advance Black dan Advance Red dengan harga Rp. 23.015.000 (OTR Pontianak).

