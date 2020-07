Klasemen Akhir Liga Inggris Man United Vs Leicester & Chelsea Vs Wolves Login SofaScore LiveScore. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Manchester United, Leicester City dan Chelsea menentukan nasibnya pada laga penutup Liga Inggris musim ini atau pekan ke-38, Minggu (26/7/2020) malam WIB.

Ketiga tim tersebut berebut posisi empat besar sebagai syarat mutlak lolos Liga Champions musim mendatang.

Menilik jadwal laga pamungkas, Chelsea lebih diuntungkan karena tampil di kandang menghadapi Wolves.

Kemenangan akan memastikan Chelsea mendampingi sang jawara musim ini Liverpool dan Manchester City lolos ke Liga Champions.

Jika kalah atau imbang, Chelsea terancam gagal ke liga paling bergensi di Benua Biru itu.

Jika The Blues menang, maka satu kuota lagi akan diperebutkan Manchester United dan Leicester City.

Kebetulan kedua tim ini saling bentrok, sehingga laga Leicester City menjamu Manchester United akan sangat seru.

Jadwal Liga Inggris Minggu 26 Juli 2020 (Penutup) Pukul 22.00 WIB:

* Leicester vs Man Utd

* Chelsea vs Wolves

* Crystal Palace vs Spurs

* Everton vs Bournemouth

* Arsenal vs Watford

* Burnley vs Brighton

* Man City vs Norwich

* Newcastle vs Liverpool

* Southampton vs Sheffield Utd

* West Ham vs Aston Villa

