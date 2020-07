Berikut Update Stok Darah di UDD PMI Sanggau, Golongan O Kosong

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU -Sekretaris PMI Kabupaten Sanggau, Urbanus SSos menyampaikan, Untuk mempermudah masyarakat mengetahui jumlah stok darah di Unit Donor Darah (UDD) PMI Sanggau, pihaknya selalu mengupdate stok darah yang tersedia melalui Facebook (Fb) PMI Kabupaten Sanggau.

"Saat ini stok darah golongan A sebanyak 4 kantong, golongan B sebanyak 2 kantong, golongan O kosong dan golongan darah AB sebanyak 5 kantong,” kata Urbanus, Minggu (26/7/2020) pagi.

Stok darah dapat berubah sewaktu-waktu, untuk mengeceknya bisa akses di Facebook PMI Kabupaten Sanggau, Facebook miliknya sendiri dan petugas PMI yang lainya atau melalui Instagram udd.pmisanggau atau Facebook PMI Cabang Sanggau.

