Tutup Akhir Pekan Sore Ini, Rupiah Menguat di Jisdor BI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Menutup akhir pekan minggu ini, pergerakan rupiah di kurs tengah Bank Indonesia (BI) terapresiasi terhadap dolar Amerika Serikat (AS), sore ini, Jumat (24/7/2020).

Terlihat di Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, rupiah menempati di posisi Rp 14,614 per dolar AS. Menguat dibanding posisi penutupan di hari sebelumnya di Rp 14,664 per dolar AS.

Sementara itu di pasar spot, rupiah kembali terkoreksi.

Terlihat di Blomberg, sebelumnya, rupiah dibuka menguat di level Rp 14,525 per dolar AS.

Namun, apresiasi nilai tukar rupiah tidak bertahan lama.

Kini harus menempati posisi Rp 14,610 per dolar AS. Posisi tersebut melemah dibandingkan penutupan sebelumnya Rp 14,580 per dolar AS.

Perbandingan kurs rupiah terhadap dolar AS terlihat di tujuh bank besar Indonesia.

Berikut nilai tukar rupiah sore hari ini :

Bank Beli Jual

BCA Rp 14,670 Rp 14,700