LAGU Religi Nissa Sabyan Cocok Diputar di Idul Adha 2020 Lebaran Haji, Lirik Lagu Allahumma Labbaik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Idul Adha adalah satu di antara dua hari raya atau hari besar bagi Umat Muslim dunia.

Idul Adha yang jatuh pada musim haji saban tahunnya ini, dikenal juga sebagai hari raya Lebaran Haji.

Nah, merayakan hari raya Qurban 2020 atau Idul Adha 2020 ini, beberapa lagu mungkin bisa membuatnya lebih semarak dan syahdu.

Satu di antara yang menurut kami cukup menarik untuk didengarkan di momentum Idul Adha 2020 atau 1441 Hijriah kali ini yakni lagu yang dinyanyikan Nissa Sabyan, dan berjudul Allahumma Labbaik.

Lirik lagu ini sangat menyentuh bagi mereka yang merindukan untuk bisa berangkat haji, menunaikan ibadah Haji.

Chord Allahumma Labbaik atau kunci gitar Allahumma Labbaik Nissa Sabyan ini juga cukup mudah dimainkan.



Sehingga Anda bisa menyanyikan lirik lagu Allahumma Labbaik sambil bermain gitar dengan kunci gitar atau chord lagu yang kami tampilkan di bawah ini.

Berikut Chord lagu Nissa Sabyan Allahumma Labbaik yang dinyanyikan Nissa Sabyan:

Capo fret 2

Intro : C ~ G ~ Am ~ F ~

C ~ G ~ Am ~ F ~