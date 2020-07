Jokowi Blak-blakan Kondisi Ekonomi Indonesia Terkini Akibat Badai Covid-19

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Via Covid19.go.id

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dampak badai pandemi Covid-19 masih terus dirasakan sejumlah negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

Preiden Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan adanya pertumbuhan minus terhadap perekonomian Indonesia pada kuartal kedua.

Bahkan dalam Jokowi menyebut, kondisi ekonomi global diperkirakan semakin memburuk yang akan berimbas terus ke RI.

“Gambaran apa yang ingin saya sampaikan, bahwa setiap selalu berubah-ubah. Sangat dinamis, dan posisinya tidak semakin mudah, tetapi semakin sulit. Minus 2,5 ganti sebulan berikutnya -5%, satu bulan berikutnya ganti -6 sampai -7,6 %”, ungkap Jokowi saat Peluncuran Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Kamis, 23 Juli 2020.

Jokowi menekankan, pada kuartal kedua ini, Indonesia juga akan mengalami pertumbuhan minus.

Hal ini dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan selama PSBB.

“Kita di Indonesia di kuartal pertama masih plus. Sebelumnya kita plus 5. Kuartal pertama di 2020 masih plus 2,97%. Tapi di kuartal kedua kita kita sudah akan jatuh minus. Kita harus ngomong apa adanya” ujar Jokowi (23/7/2020).

Meski demikian, belakangan geliat ekonomi Indonesia mulai terlihat. Konsumsi rumah tangga terus meningkat.

Tak hanya itu, ekspor Indonesia pun juga dinilai telah menunjukkan trend yang positif.

“Saya senang, sudah ada angka-angka yang baik. Konsumsi sudah mulai terungkit naik. Artinya peredaran uang yang ada di bawah karena ada BLT desa, bansos tunai, bansos sembako, itu akan sangat mempengaruhi daya beli dan konsumsi masyarakat,”katanya.