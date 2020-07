Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, Power by Ellie Goulding Masuk Peringkat Pertama

VOLARE #1 SOUND

Edisi: 23.07.2020

Host: Febi Resiana

Chart: Venny Sulika

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik,Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib berikut ini ya:

ARTIST - TITLE

1 Ellie Goulding - Power

2 boy Pablo - hey girl

3 Andreya Casablanca - Talk About It

4 Tim Burgess - Laurie

5 Matt Berninger - Serpentine Prison

6 Liza Anne - Bummer Days

7 AURORA - Exist For Love

8 Andra Day -Make Your Troubles Go Away

9 Michael Stipe & Big Red Machine - No Time For Love Like Now

10 Remi Wolf - Disco Man

