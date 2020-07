Klaim JHT BP-Jamsostek Lebih Mudah dengan Layanan Tanpa Tatap Muka, Sudah Salurkan Rp 149 Miliar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Pandemi global Covid-19 beberapa waktu lalu telah memukul segala sektor, satu di antaranya berdampak terhadap dunia usaha yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Berdasarkan data BP Jamsostek pusat, dampak dari Covid-19 terdapat 3,05 juta kasus PHK. Kemudian 1,73 juta jumlah peserta non aktif.

Serta pertumbuhan ekonomi mengalami -3,8%.

Tingginya gelombang PHK, berdampak pada jumlah pembayaran klaim Jaminan Hari Tua (JHT) BP-Jamsostek, yang meningkat tajam.

BPJS Ketenagakerjaan atau lebih dikenal dengan BP-Jamsostek melalui Kepala BP-Jamsostek Cabang Pontianak, Andry Rubiantara mengungkapkan saat ini pihaknya telah menyalurkan sekitar Rp 149 miliar kepada 16.575 peserta.

"Jika kita rata-ratakan, nominal yang diterima setiap peserta mendapatkan sekitar Rp 8 hingga 9 juta di semester pertama ini," ujar Andry Rubiantara kepada Tribun Pontianak, Kamis (23/7/2020).

Bahkan, guna mendukung proses pengklaiman JHT di masa pandemi Covid-19, BP-Jamsostek menghadirkan beragam inovasi berbasis online dan offline, melalui Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) dengan metode pelayanan One to Many di era new normal ini.

Andry Rubiantara menerangkan, Lapak Asik BP-Jamsostek merupakan pedoman protokol layanan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di kala kondisi pandemi Covid-19.

Melalui protokol Lapak Asik, peserta tidak perlu datang ke kantor cabang, cukup mendaftar via online.

Bahkan, untuk prosedur pengajuan klaim JHT melalui Lapak Asik, memiliki mekanisme dan tahapan yang lebih sederhana. Namun, tetap melalui sistem validitas data peserta.