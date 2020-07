BP Jamsostek Bantu Peserta yang di PHK Melalui Program Pelatihan Vokasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Selain menghadirkan program Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) dengan metode pelayanan One to Many di era new normal ini.

BPJS Ketenagakerjaan atau lebih dikenal dengan BP-Jamsostek memiliki program terbaru, yakni Vokasi untuk membantu peserta yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk dapat mengasah kemampuan di bidang lain.

"Program ini diperuntukkan untuk yang di PHK.

Jadi tiga bulan setelah PHK sudah dapat mendaftarkan diri jadi peserta Vokasi," ungkap Kepala BP-Jamsostek Cabang Pontianak, Andry Rubiantara, Kamis (23/7/2020).

Lebih lanjut, Andry Rubiantara menyampaikan terkait program Vokasi ini akan dimulai bulan Agustus mendatang.

Tujuan program ini ialah untuk memberikan pelatihan kepada para korban PHK untuk meningkatkan skill (upskilling) dan menemukan skill baru (reskilling) agar bisa kembali produktif bekerja kembali atau menjadi wirausaha.

"Jadi kita bekerjasama dengan dinas ketanagakerjaan provinsi serta instansi terkait.

Program ini akam terhubung dengan unit pelatihan kerja," jelasnya.

Terkait teknis untuk mengikuti pelatihan ini, peserta melalui tahap verifikasi data serta memenuhi persyaratan.

Di antaranya sudah tiga bulan keluar dari usaha dan merupakan WNI.

Untuk pendaftaran pelatihan Vokasi, peserta BPJS Ketenagakerjaan cukup akses ke website http://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, pilih menu Vokasi, isi form dengan data-data yang dibutuhkan, lalu klik daftar.

"Melalui program ini, peserta mendapatkan pelatihan, sehingga dapat kembali aktif berwirausaha.

Sekaligus dapat mengurangi angka pengangguran akibat dari PHK," tutupnya.

