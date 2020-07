UPB Pontianak Bersiap Gelar International Conference Secara Daring

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak bersiap mengadakan Internasional Conference webinar melalui aplikasi zoom yang rencananya akan dilaksanakan pada Sabtu, 25 Juli 2020 mendatang.

Kegiatan internasional webinar yang bertema "Economic Policy in Indonesian-Malaysian

Border and The Implication towards Small Business at New Normal" dengan narasumber dari berbagai perguruan tinggi Indonesia dan luar Negeri.

Kegiatan ini merupakan kerjasama sama antara Universitas Panca Bhakti (UPB) dengan Universitas Tanjungpura (Untan) dan Universiti Malaysia Serawak serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Bank Indonesia cabang Kalimantan Barat yang juga menyajikan perwakilan pemateri dari setiap instansi.

Untuk perwakilan pemateri UPB akan dilakukan oleh Prof. Dr. Ir. Rahmatullah Rizieq, M. Si, untuk perwakilan Untan adalah Muhammad Fahmi, S.E., M.M., Ak., CRBC., CPA, perwakilan dari Universiti Malaysia Serawak ialah Rayenda Kresna Brahmana, PhD.

Adapun dari pemerintah Provinsi Kalbar akan dilakukan oleh Drs. Alexander Rombonang, MMA selaku Kepala Daerah pengelola Perbatasan provinsi Kalbar, H. M. Rudyzar Zaidar Mochtar, S.H., M.H selaku Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri provinsi Kalbar, dan Fadli Akbar selaku Analis untuk Perwakilan Kantor Bank Indonesia Kalbar.

• Kuota Beasiswa UPB Pontianak Ditetapkan, Berikut Jumlahnya

• Peduli Terhadap Dampak Covid-19, UPB Upayakan Keringanan Biaya Kuliah Mahasiswa

Untuk opening speech atau pidato pembukaan akan dilakukan oleh Rektor UPB yaitu Dr. Purwanto, S.H., M.Hum., FCBArb dengan moderator acara Dr Donna Youlla, S.P., MEM.

Bagi masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan zoom webinar ini dapat langsung menghubungi kontak person yang tersedia.

Segera daftarkan diri karena kuota terbatas dan kegiatan zoom webinar ini gratis tanpa biaya serta terbuka untuk umum.

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak