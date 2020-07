Upaya Pemulihan Ekonomi, Pemkot Pontianak Kerjasama dengan OK OCE Lakukan Pendampingan UMKM

Memorandum of Understanding (MoU) secara virtual yang ditandatangani oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dengan Founder OK OCE Indonesia Sandiaga Uno di Ruang Pontive Center, Senin (20/7/2020).

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dalam upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menjalin kerjasama dengan OK OCE Indonesia.

Kerjasama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) secara virtual yang ditandatangani oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dengan Founder OK OCE Indonesia Sandiaga Uno di Ruang Pontive Center, Senin (20/7/2020).

Edi menerangkan kerjasama yang terjalin ini diharapkan menjadi solusi bagi pelaku usaha terutama pelaku UMKM yang terkendala dalam memenuhi bahan baku maupun pemasarannya.

"Sehingga dengan adanya kerjasama ini diharapkan mampu membantu para pelaku UMKM di Kota Pontianak," ujarnya.

Ia berharap OK OCE Indonesia bisa membantu para pelaku UMKM dalam penyediaan bahan baku yang dibutuhkan mereka.

Tak kalah pentingnya, kata Edi, adalah bagaimana OK OCE membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produk-produknya.

"Pemasaran adalah kunci dari keberhasilan pelaku UMKM memperoleh pendapatan," ungkapnya.

Terpisah, Founder OK OCE Indonesia Sandiaga Uno mengatakan, walaupun pandemi Covid-19 yang tengah dihadapi menyebabkan ekonomi kian sulit, namun tidak menjadikan para pelaku UMKM menyerah.

"Kita harus bangkit, kita harus menang melawan Covid-19, yes we can do it," ucapnya melalui virtual meeting.

Diakuinya, dalam situasi pandemi Covid-19, memang terjadi penurunan akan permintaan pasar.