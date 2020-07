Melemah, Berikut Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS di 7 Bank Indonesia Hari Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sentimen pasar masih dipengaruhi pandemi Covid-19, pergerakan rupiah di kurs tengah Bank Indonesia (BI) dan pasar spot pun terlihat melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), Senin (20/7/2020).



Terlihat di Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, rupiah berada di posisi Rp 14,832 per dolar AS.

Sementara itu, di pasar spot, rupiah terpantau berada di level Rp 14,810 per dolar AS.



Perbandingan kurs rupiah terhadap dolar AS terlihat di tujuh bank besar Indonesia. Berikut nilai tukar rupiah hari ini :



Bank Beli Jual



BCA Rp 14,865 Rp 14,895



Mandiri Rp 14,650 Rp 14,850



Panin Rp 14,830 Rp 14,900



BRI Rp 14,425 Rp 14,985



BNI Rp 14,490 Rp 14,990



Danamon Rp 14,550 Rp 15,150



CIMB Niaga Rp 14,560 Rp 15,160



