KUNCI Gitar Anak Kost by Inti Band, Lagu Asik Buat Para Warga Kos | Lihat Video dan Lirik Lengkapnya

KUNCI Gitar Anak Kost by Inti Band, Lagu Asik Buat Para Warga Kos

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mencari lagu yang asik buat dimainkan dan dinyanyikan sambil memainkan gitar?

Tentunya ada banyak alternatif lagu yang bisa dipilih.

Tapi, ada satu yang cukup menarik nih guys.

Terutama buat kalian para mahasiswa yang saat ini mesti tinggal di kost-kostan demi mengejar cita dan impian.

Lagu itu yakni Anak Kost by Inti Band.

Liriknya bak suara hati para anak kost guys.

Berikut Kunci Gitar Anak Kost by Inti Band tersebut.

Chord lagunya lengkap dengan liriknya (videonya bisa Anda simak di bagian akhir artikel ini):

(Intro) C G Am Em F C F G

C G Am Em