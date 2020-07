Prilly Latuconsina Bikin Heboh Dilamar Aktor Tampan Reza Rahadian, Sosok Ini Temukan Kejanggalan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Prilly Latuconsina seketika membuat jagat maya heboh karena mengunggah foto dirinya dan Reza Rahadian berdua, mengenakan cincin, dan menuliskan dirinya tengah taaruf.

Sontak saja banyak netizen kaget dan tak percaya, namun tak sedikit juga yang mendoakan.

tulis Prilly Latuconsina "Tidak pernah menyangka sebelumnya akan secepat ini, Tidak pernah menyangka juga dialah yang akan mengucap janji dan memasangkan cincin di jari manisku. Semua sangat tiba-tiba. Jodoh memang rahasia tuhan. Bismillah #Taaruf,"tulisdi akun Instagramnya Selasa, 14 Juli 2020.

"Aku wedding singernya yhaaa ?!!!," seru penyanyi Citra Scholastika

"Kenapa ya sekarang pada dadakan kaya tahu bulet ," tulis Hanum Mega.

"What’s happening?!?!" seru Brian Cohen.

"Omongan adalah do'a, dan itu terjadi pada Prilly dan Reza Rahadian langsung ijab ya prill alhamdulillaah happy wedding sayang2nya akuuu ," seru netizen lainnya.

"Di prank kalian semua.. hahahahah," seru akun @noviaastriw_

Namun usut punya usut beberapa netizen menemukan kejanggalan, salah satunya dari akun sang produser ternama Manoj Punjabi.

Digadang-gadang Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian bakal diduetkan dalam sebuah film.

"Kalau @prillylatuconsina96 & @officialpilarez dalam satu project, kira-kira ceritanya seperti apa, ya? Ada yang bisa tebak? . Tunggu project terbaru kami yang disutradarai @montytiwa, COMING SOON! And of course we did a rapid test before we took the photo! #ManojPunjabi #ProducerLife", tulis Manoj Punjabi dalam caption.