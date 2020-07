TERBARU Jadwal Liga Champions 2020 - Juergen Klopp Jagokan Bayern Munchen dan Manchester City Juara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liga Champions 2019-2020 kembali digulirkan dengan laga lanjutan babak perdelapan final yang dihelat 8 Agustus 2020.

Ada delapan tim yang belum memainkan laga Leg ke-2 babak perdelapan final yakni Barcelona, Napoli, Bayern Munich, Chelsea, Juventus, Lyon, Manchester City dan Real Madrid.

Delapan tim ini berebut tiket perempat final menyusul RB Leipzig (Jerman), Paris Saint-Germain (Prancis), Atalanta (Italia) dan Atletico Madrid (Spanyol).

• Prediksi Liga Champions: Potensi El Clasico Barcelona Vs Real Madrid di Semifinal Liga Champion 2020

Jadwal dan hasil Perdelapan Final Liga Champions 2019-2020:

Hasil Perdelapan Final Liga Champions

* Tottenham Vs RB Leipzig ( leg 1: 0-1 dan Leg 2: 0-3 )

* Dortmund Vs Paris SG ( leg 1: 2-1 dan Leg 2: 0-2 )

* Atalanta Vs Valencia ( leg 1: 4-1 dan Leg 2: 4-3 )

* Atl. Madrid Vs Liverpool ( leg 1: 1-0 dan Leg 2: 3-2 )

* Chelsea Vs Bayern Munich ( Leg 1: 0-3 )

* Lyon Vs Juventus ( Leg 1: 1-0 )

* Real Madrid Vs Manchester City ( Leg 1: 1-2 )

* Napoli Vs Barcelona ( Leg 1: 1-1 )

Jadwal Laga Sisa Leg 2 Perdelapan Final Liga Champions

* 08.08. 02:00 Barcelona Vs Napoli

* 08.08. 02:00 Bayern Munich Vs Chelsea

* 08.08. 02:00 Juventus Vs Lyon

* 08.08. 02:00 Manchester City Vs Real Madrid.

Predisksi Kandidat Juara

Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, membeberkan dua tim favorit yang menurutnya memiliki peluang besar untuk menjuarai Liga Champions musim 2019-2020.